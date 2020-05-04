***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.05.2020 15:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842238
BIST
15:4598.641
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -2.469,31
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:457,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0476
En Düşük
6,9956
15:457,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7118
En Düşük
7,6562
15:45385,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,59
|Açılış
|: 385,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.927.198
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.570.401
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.879.049
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.509.848
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,48
|614.032
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.575.892
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.701
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|674.376.215
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,80
|541.718.470
|% 9,43
|
|GARAN
|8,12
|424.117.963
|% -2,64
|
|ASELS
|26,46
|281.450.973
|% -2,51
|
|AVOD
|2,76
|279.493.487
|% 4,94
|
|GSRAY
|2,71
|674.376.215
|% 5,04
|
|AVOD
|2,76
|279.493.487
|% 4,94
|
|ODAS
|1,78
|171.035.685
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,80
|541.718.470
|% 9,43
|
|AFYON
|2,94
|244.174.300
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7240
|8,7677
|% -0,07
|
|Frank
|7,2671
|7,3109
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,14
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.516
|2,30
|
|Tam
|2.539
|2.577
|2,30
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,20
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,49
|26,49
|0,05
|