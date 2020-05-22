***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.05.2020 15:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846514
BIST
16:06103.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 365,32
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:066,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:067,4217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:06379,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,29
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.020.645
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.617.165
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|11.816.980
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9760
|7,0181
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8068
|1,8158
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,00
|