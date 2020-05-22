AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,85
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|-1,38
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem