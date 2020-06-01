***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.06.2020 11:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847982
BIST
11:32106.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.169,14
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:326,8175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:327,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:32381,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 381,15
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.608.868
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|79.746.625
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.642.605
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.387.054
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.417.316
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|859.913
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,79
|474.913.910
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,57
|403.067.089
|% 6,80
|
|GARAN
|7,91
|400.225.959
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|358.936.421
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,86
|251.695.215
|% 2,63
|
|EKGYO
|1,57
|403.067.089
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,52
|358.936.421
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|161.346.882
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|75.530.487
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,60
|144.998.684
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4256
|8,4679
|% 0,35
|
|Frank
|7,0761
|7,1187
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|11,07
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,30
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,50
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,10
|
|B. Petrol
|37,66
|37,66
|-0,18
|