***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2020 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851229
BIST
17:46109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,93
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:466,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:467,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:46378,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,86
|Açılış
|: 378,50
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.893.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|340.378.393
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|116.020.115
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.122.065
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|DAGHL
|10,50
|4.994.674
|% -9,56
|
|THYAO
|12,63
|860.539.590
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,91
|705.697.691
|% -1,04
|
|SASA
|10,79
|677.112.919
|% 4,66
|
|GUSGR
|4,29
|635.098.316
|% 2,88
|
|GARAN
|8,04
|611.599.354
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,91
|705.697.691
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,29
|262.119.264
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.271.835
|% 9,33
|
|KARSN
|2,19
|363.004.558
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,28
|210.961.291
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5771
|8,6201
|% 0,67
|
|Frank
|7,1888
|7,2321
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.476
|-9,30
|
|Tam
|2.526
|2.544
|-9,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,70
|
|Çeyrek
|617
|622
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,03
|