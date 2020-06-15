***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2020 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851230
BIST
17:48109.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -295,53
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:486,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:487,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:48378,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,72
|Açılış
|: 378,63
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.900.631
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|340.565.017
|% 9,98
|
|GEDZA
|11,35
|15.112.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|DAGHL
|10,45
|5.043.583
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,29
|25.324.199
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|THYAO
|12,60
|880.270.802
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,92
|710.040.379
|% -0,52
|
|SASA
|10,79
|681.438.516
|% 4,66
|
|GUSGR
|4,31
|640.199.541
|% 3,36
|
|GARAN
|8,05
|628.202.671
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|710.040.379
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,30
|268.650.137
|% 4,00
|
|KARSN
|2,23
|433.104.696
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.486.140
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,28
|211.189.628
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5827
|8,6257
|% 0,73
|
|Frank
|7,1892
|7,2325
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.476
|-9,30
|
|Tam
|2.526
|2.544
|-9,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,70
|
|Çeyrek
|617
|622
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,03
|