***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.08.2020 13:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871767
BIST
14:471.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -14,68
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:477,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:478,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0777
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:47465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ULAS
|3,19
|35.856.280
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.129.840
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.893
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.566.298
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|811.961.250
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,26
|478.400.359
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,77
|420.751.759
|% -3,28
|
|GARAN
|6,81
|400.993.066
|% -1,59
|
|FENER
|25,62
|387.146.494
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,11
|811.961.250
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|420.751.759
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,13
|243.449.980
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,03
|155.803.783
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,26
|478.400.359
|% -2,95
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3461
|7,3513
|% 0,24
|
|Euro
|8,7708
|8,7790
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7708
|9,8198
|% 0,09
|
|Frank
|8,1132
|8,1621
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% 0,24
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,40
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,61
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 21 kaybederek (% -1.55 ) 1, 222
-
15:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SEKUR
-
15:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, EKGYO
-
15:00XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 8, 029.00 milyon TL de
-
15:00KLGYO
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 459, 232 adet işlem