***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.09.2020 14:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875448
BIST
16:081.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:087,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5581
En Düşük
7,4825
16:088,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0561
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
16:08470,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,77
|Açılış
|: 470,24
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:08
|FMIZP
|111,10
|72.248.843
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|681.312.018
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|484.194.939
|% 9,65
|
|PETKM
|4,31
|404.755.447
|% -0,92
|
|JANTS
|220,10
|325.414.424
|% 6,64
|
|GARAN
|6,67
|321.891.399
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|681.312.018
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|238.172.352
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|158.790.870
|% -1,83
|
|AVOD
|4,43
|484.194.939
|% 9,65
|
|DOHOL
|2,28
|244.412.766
|% 3,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5514
|7,5556
|% 0,68
|
|Euro
|8,9174
|8,9236
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6975
|9,7461
|% -0,09
|
|Frank
|8,2671
|8,3169
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0074
|2,0174
|% 0,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-24,76
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-5,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,27
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,59
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23AVHOL
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 300 adet işlem
-
16:20IDEAS
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 099 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 07 kaybederek (% -0.50 ) 1, 009
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, UFUK, BEYAZ, KSTUR, EMNIS, DENGE, BMELK, ETILR, ARTI, UZERB
-
16:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, EGCYH, EGCYO, MERIT, TACTR, IZTAR, EKIZ, TKURU, MARTI