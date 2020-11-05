***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.11.2020 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886313
BIST
11:461.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
11:468,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
11:469,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0894
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9751
En Düşük
9,8472
11:46520,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,87
|Açılış
|: 520,72
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
521,77
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler11:44
|EUHOL
|3,41
|4.708.388
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.391.873
|% 10,00
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|444.883.449
|% 1,64
|
|GARAN
|6,94
|401.153.488
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|373.376.724
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,34
|355.198.919
|% -1,76
|
|SKBNK
|1,79
|332.370.957
|% 5,29
|
|SKBNK
|1,79
|332.370.957
|% 5,29
|
|TSKB
|2,13
|278.809.306
|% 2,90
|
|ALBRK
|1,69
|202.584.473
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,34
|355.198.919
|% -1,76
|
|PETKM
|4,33
|444.883.449
|% 1,64
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4587
|8,4618
|% 0,48
|
|Euro
|9,9597
|9,9649
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,9768
|11,0319
|% 0,68
|
|Frank
|9,2569
|9,3126
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2482
|2,2594
|% 0,43
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,44
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.451
|3.503
|15,00
|
|Tam
|3.436
|3.522
|14,73
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|7,13
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,18
|
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|-0,30
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 7 artarak (% 0.45 ) 1, 287
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11:57XU100
Endeks 1, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 250.00 milyon TL de
-
11:57AKSA
Yüzde 4.28 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 320 adet işlem
-
11:56PAPIL
Yüzde 7.25 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 230 adet işlem
-
11:54AKSA
Yüzde 4.64 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 958, 561 adet işlem