***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.11.2020 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886314
BIST
12:211.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
12:218,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:219,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0974
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9772
En Düşük
9,8472
12:21521,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,99
|Açılış
|: 521,84
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|EUHOL
|3,41
|4.796.087
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.548.009
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.000.045
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|493.257.094
|% 1,64
|
|GARAN
|6,93
|460.758.333
|% 0,00
|
|SISE
|6,57
|416.154.468
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,36
|368.190.890
|% -1,18
|
|EGEEN
|1.244,20
|364.887.276
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,80
|364.305.823
|% 5,88
|
|TSKB
|2,12
|360.826.601
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,54
|351.599.449
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,70
|205.018.297
|% 3,66
|
|PETKM
|4,33
|493.257.094
|% 1,64
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4546
|8,4604
|% 0,46
|
|Euro
|9,9648
|9,9772
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,9953
|11,0504
|% 0,85
|
|Frank
|9,2681
|9,3240
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2500
|2,2613
|% 0,51
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,47
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|20,49
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|9,91
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,19
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|-0,38
|