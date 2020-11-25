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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

25.11.2020 14:40



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889929


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.321  
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BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 20,68 306.628.404 % 10,00  
BANVT 27,50 14.602.884 % 10,00  
BURVA 62,70 6.679.746 % 10,00  
RODRG 14,08 2.634.841 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 7,9795 7,9858 % -0,24  
Euro 9,4972 9,5039 % -0,22  
Sterlin 10,6135 10,6667 % -0,47  
Frank 8,7274 8,7800 % -0,26  
Riyal 2,1219 2,1326 % -0,29  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 3,76  
Altın Gr. 466 466 0,87  
Cumhuriyet 3.098 3.144 19,00  
Tam 3.081 3.159 19,48  
Yarım 1.489 1.528 9,42  
Çeyrek 747 764 4,71  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,10  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,02  
B. Petrol 48,34 48,34 0,56  
Seans Raporu 17:27
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