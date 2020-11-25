***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.11.2020 14:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889929
BIST
17:291.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:297,9897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:299,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:29464,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KLMSN
|20,68
|306.628.404
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|14.602.884
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.634.841
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.008.156
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,06
|3.955.033.597
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|TUPRS
|92,60
|1.189.822.871
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|YKBNK
|3,00
|1.113.859.636
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,09
|767.822.195
|% -1,42
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9795
|7,9858
|% -0,24
|
|Euro
|9,4972
|9,5039
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,6135
|10,6667
|% -0,47
|
|Frank
|8,7274
|8,7800
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1219
|2,1326
|% -0,29
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,48
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,42
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|0,56
|
Seans Raporu
17:27
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17:39CLEBI
Yüzde 9.99 oranında artışla 99.05 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 427 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 32, 113.00 milyon TL de
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17:36BURCE
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 016 adet işlem
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17:35KFEIN
Yüzde 5.39 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 933 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, KCHOL