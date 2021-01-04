***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.01.2021 10:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896546
BIST
12:191.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,68
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.496
En Düşük
1.479
12:197,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0742
|Açılış
|: 7,3930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:199,0468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:19457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,84
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:19
|NIBAS
|57,20
|17.686.492
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.228.865
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.449
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.807.242
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|ARZUM
|23,16
|203.822.631
|% -5,93
|
|OZRDN
|8,47
|404.396
|% -5,89
|
|GUBRF
|82,60
|811.794.774
|% -4,01
|
|KOZAL
|104,90
|693.765.843
|% 8,48
|
|GARAN
|10,44
|567.152.048
|% 0,68
|
|SISE
|7,39
|533.308.513
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|509.897.815
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|509.897.815
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,14
|483.275.470
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,59
|230.044.662
|% 5,30
|
|TSKB
|1,84
|246.395.490
|% 3,37
|
|KARSN
|3,47
|380.928.003
|% 6,77
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3513
|7,3557
|% -1,00
|
|Euro
|9,0377
|9,0468
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0624
|10,1129
|% -0,64
|
|Frank
|8,3467
|8,3970
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% -0,75
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|36,14
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|32,96
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|15,94
|
|Çeyrek
|733
|750
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|53,11
|53,11
|1,31
|
Seans Raporu
12:19
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12:30XU100
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12:29
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12:29
KSTUR, TGSAS, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:29
DOBUR, SELGD, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında