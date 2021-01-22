***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.01.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903781
BIST
10:451.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -14,10
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:457,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0714
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
10:459,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
10:45443,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 443,30
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.793.093
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.221.304
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.930.260
|% 9,84
|
|YAPRK
|126,00
|10.047.481
|% -8,70
|
|CELHA
|20,30
|1.227.537
|% -8,31
|
|OYAYO
|9,69
|3.958.941
|% -7,89
|
|SNGYO
|4,67
|19.630.544
|% -7,34
|
|PSDTC
|34,16
|4.873.193
|% -7,07
|
|KARSN
|4,72
|414.863.207
|% 3,74
|
|GARAN
|9,88
|314.079.031
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,48
|270.918.869
|% -1,20
|
|SISE
|7,74
|237.097.057
|% -1,90
|
|KRDMD
|6,94
|231.327.501
|% -2,25
|
|EKGYO
|2,48
|270.918.869
|% -1,20
|
|KARSN
|4,72
|414.863.207
|% 3,74
|
|TSKB
|1,95
|146.887.289
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,45
|82.628.044
|% -0,68
|
|HLGYO
|3,97
|217.639.960
|% 2,58
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4393
|% 0,97
|
|Euro
|9,0417
|9,0469
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,1032
|10,1538
|% 0,12
|
|Frank
|8,3374
|8,3876
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9707
|1,9806
|% 0,64
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,58
|