***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904150
BIST
14:151.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:157,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:158,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0454
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:15442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 442,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.926.363
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.199.072
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|161.728.023
|% -9,38
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|12,00
|9.080.151
|% -6,76
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,40
|1.024.489.865
|% 3,50
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|689.762.953
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|357.025.616
|% 5,41
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|506.221.289
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3778
|7,3812
|% -0,39
|
|Euro
|8,9724
|8,9774
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0839
|10,1345
|% -0,24
|
|Frank
|8,2968
|8,3468
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,34
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,89
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.973
|14,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,05
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,76
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.19 ) 1, 647
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, IHLGM, PETKM
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TKURU, POLTK
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, KOZAL, KARSN
-
14:24GOLTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 516 adet işlem