***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.02.2021 18:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911935
BIST
10:101.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,91
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.508
En Düşük
1.496
10:107,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:108,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:10413,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,31
|Açılış
|: 413,84
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:10
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|AVISA
|20,20
|16.814.969
|% 8,25
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVGYO
|3,37
|263.235
|% -11,01
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.744.891
|% -9,98
|
|ASELS
|17,75
|266.427.609
|% 3,92
|
|SASA
|35,70
|134.302.827
|% -1,71
|
|THYAO
|12,99
|133.365.595
|% -0,23
|
|PETKM
|5,40
|119.924.114
|% -0,55
|
|KOZAL
|132,70
|113.316.573
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,42
|50.071.817
|% -0,70
|
|TSKB
|1,82
|44.028.234
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,31
|53.429.178
|% -1,28
|
|PETKM
|5,40
|119.924.114
|% -0,55
|
|IHLGM
|1,23
|22.765.176
|% -0,81
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1182
|7,1222
|% 0,24
|
|Euro
|8,6548
|8,6612
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0783
|10,1288
|% 0,79
|
|Frank
|7,8253
|7,8725
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8925
|1,9019
|% 0,17
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,84
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|-0,04
|