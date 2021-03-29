***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.03.2021 16:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921474
BIST
16:011.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:018,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1146
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:019,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1067
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:01453,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,73
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TRILC
|50,40
|179.944.093
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.897.540
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.543.984
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|61.515.442
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|CRDFA
|4,59
|51.574.399
|% -7,27
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,88
|1.377.894.534
|% 4,40
|
|GARAN
|6,89
|1.250.697.812
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,30
|833.710.444
|% 5,34
|
|EKGYO
|1,99
|770.609.215
|% 7,57
|
|PETKM
|5,64
|547.763.729
|% 3,68
|
|EKGYO
|1,99
|770.609.215
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,88
|1.377.894.534
|% 4,40
|
|GARAN
|6,89
|1.250.697.812
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,30
|833.710.444
|% 5,34
|
|DOHOL
|3,31
|350.931.301
|% 2,16
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1898
|8,1949
|% 1,42
|
|Euro
|9,6574
|9,6684
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,2855
|11,3421
|% 1,58
|
|Frank
|8,6772
|8,7295
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1772
|2,1882
|% 1,36
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,52
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|35,00
|
|Tam
|2.984
|3.062
|34,78
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|16,83
|
|Çeyrek
|723
|740
|8,41
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|64,86
|64,86
|0,43
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:13XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 243.00 milyon TL de
-
16:13KLGYO
Yüzde 6.54 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 153, 456 adet işlem
-
16:11ANELE
Yüzde 4.24 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 713, 279 adet işlem
-
16:09KRDMD
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 170, 569 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, THYAO