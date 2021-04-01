***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırmcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922584
BIST
16:351.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 29,54
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:358,1524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:359,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0403
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:35451,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,28
|Açılış
|: 451,04
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|50.017.479
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.231
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.040.522
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|3.012.112
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|KOZAL
|120,10
|741.834.140
|% 0,92
|
|ODAS
|3,52
|371.709.426
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|275.226.817
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,84
|192.396.544
|% 2,16
|
|VAKBN
|3,56
|189.263.471
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,91
|275.226.817
|% 0,00
|
|ODAS
|3,52
|371.709.426
|% 1,44
|
|HDFGS
|5,32
|180.103.472
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,33
|30.775.445
|% 1,53
|
|IHLGM
|1,13
|21.729.385
|% 1,80
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1524
|% -1,06
|
|Euro
|9,5967
|9,6283
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,2052
|11,2614
|% -1,04
|
|Frank
|8,5858
|8,6375
|% -1,24
|
|Riyal
|2,1638
|2,1747
|% -1,21
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|16,68
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.967
|3.043
|1,71
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|0,82
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|1,33
|