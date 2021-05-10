***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.05.2021 16:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935718
BIST
16:241.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:248,2630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:2410,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:24489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,28
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DOCO
|800,80
|116.064.946
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.226.305
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.607.762
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.935
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.829.944
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,17
|56.253.632
|% -5,95
|
|DEVA
|29,70
|102.227.032
|% -5,71
|
|GARAN
|7,78
|1.200.781.762
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|964.593.149
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|814.012.485
|% 1,62
|
|KOZAL
|129,70
|740.821.925
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,65
|718.225.969
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|356.136.596
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.200.781.762
|% 0,78
|
|PETKM
|6,61
|964.593.149
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|211.264.129
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|279.902.733
|% 3,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2603
|8,2630
|% 0,35
|
|Euro
|10,0484
|10,0547
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6381
|11,6965
|% 1,37
|
|Frank
|9,1496
|9,2048
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 0,35
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|10,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|0,58
|
Seans Raporu
16:24
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, AKBNK, ISCTR
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 1.20 ) 1, 262
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, IHGZT, DOCO, TGSAS, TKNSA, CANTE, ISKPL, YONGA, INTEM
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16:38
MEGAP, BRKSN, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:38
BRKO, VAKFN, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında