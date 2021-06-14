***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.06.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942208
BIST
17:491.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:498,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:4910,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0317
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:49503,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,89
|Açılış
|: 503,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GSRAY
|3,96
|376.183.137
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.975.217
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|186.541.750
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.625.828
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.429.668
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.302.089
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|2.988.966
|% -8,18
|
|YAYLA
|4,03
|8.241.876
|% -5,84
|
|THYAO
|14,67
|1.578.426.943
|% 0,55
|
|GARAN
|8,40
|845.131.449
|% -0,71
|
|FENER
|38,04
|685.347.375
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,20
|518.380.684
|% -0,90
|
|TUPRS
|104,40
|500.373.406
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,20
|518.380.684
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,25
|484.977.068
|% -0,88
|
|THYAO
|14,67
|1.578.426.943
|% 0,55
|
|GARAN
|8,40
|845.131.449
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,96
|376.183.137
|% 10,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3999
|8,4012
|% 0,08
|
|Euro
|10,1870
|10,1949
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8223
|11,8816
|% 0,13
|
|Frank
|9,3096
|9,3657
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2331
|2,2443
|% 0,07
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,80
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|0,01
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|0,70
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem