***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.06.2021 13:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944450
BIST
13:191.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.384
13:198,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:1910,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:19499,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,75
|Açılış
|: 499,32
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:17
|TKURU
|246,40
|5.690.195
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.676.785
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.429.936
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.822.362
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.613.771
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.687.107
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,22
|53.101.699
|% -8,26
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,23
|604.964.753
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|456.361.981
|% -1,40
|
|SASA
|29,46
|376.412.840
|% 0,48
|
|KRDMD
|6,74
|234.634.483
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,20
|194.578.651
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|604.964.753
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,39
|231.988.230
|% 0,94
|
|KRDMD
|6,74
|234.634.483
|% -1,03
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7301
|8,7327
|% -0,36
|
|Euro
|10,4271
|10,4324
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,1244
|12,1852
|% -0,07
|
|Frank
|9,4784
|9,5355
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3226
|2,3342
|% -0,32
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,02
|