***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.09.2021 17:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964877
BIST
17:431.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:438,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4310,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0239
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:43493,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 493,95
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YEOTK
|60,50
|19.067.846
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.016.970
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|153.422.522
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.556
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.114.045
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.363.493
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|65.752.884
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|17.606.600
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|193.419.862
|% -6,79
|
|KTSKR
|60,40
|48.133.910
|% -5,99
|
|THYAO
|13,10
|1.071.976.900
|% 0,38
|
|GARAN
|9,35
|1.002.446.658
|% 1,85
|
|EREGL
|16,69
|735.184.260
|% 3,92
|
|TRILC
|13,12
|646.071.303
|% -2,38
|
|KRDMD
|6,40
|626.906.552
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,42
|342.737.551
|% 1,68
|
|GARAN
|9,35
|1.002.446.658
|% 1,85
|
|KRDMD
|6,40
|626.906.552
|% 1,43
|
|THYAO
|13,10
|1.071.976.900
|% 0,38
|
|PETKM
|6,26
|462.002.010
|% 2,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6379
|8,6403
|% 0,15
|
|Euro
|10,1379
|10,1411
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,7678
|11,8268
|% 0,15
|
|Frank
|9,3451
|9,4014
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2992
|2,3108
|% 0,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,79
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|1,37
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:53TSPOR
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 933, 090 adet işlem
-
17:51TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 878, 950 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de
-
17:50ISDMR
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 725, 670 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, HALKB