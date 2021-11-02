***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.11.2021 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973942
BIST
13:421.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
13:429,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
13:4211,0617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0129
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
13:42549,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 549,47
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:42
|DOBUR
|64,40
|15.716.926
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.074.743
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.435.514
|% 9,91
|
|VANGD
|6,48
|26.883.730
|% 9,83
|
|KZBGY
|34,22
|89.401.299
|% 8,22
|
|NUGYO
|12,64
|39.426.297
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|244.908.195
|% -9,96
|
|KRGYO
|6,69
|45.970.547
|% -9,59
|
|TSPOR
|5,40
|944.774.174
|% -9,40
|
|AKFGY
|5,59
|23.930.805
|% -8,21
|
|GARAN
|10,23
|1.624.025.113
|% 0,99
|
|TSPOR
|5,40
|944.774.174
|% -9,40
|
|THYAO
|15,44
|726.449.858
|% 1,05
|
|SISE
|8,59
|416.709.723
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,07
|408.245.683
|% 2,02
|
|TSPOR
|5,40
|944.774.174
|% -9,40
|
|GARAN
|10,23
|1.624.025.113
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,86
|381.702.316
|% 2,14
|
|MRGYO
|0,97
|85.832.577
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,86
|317.004.825
|% -2,77
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5238
|9,5279
|% -0,09
|
|Euro
|11,0544
|11,0617
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,9561
|13,0211
|% -0,28
|
|Frank
|10,4026
|10,4653
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5335
|2,5462
|% -0,05
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,94
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|10,36
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|5,01
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,07
|