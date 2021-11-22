***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.11.2021 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırmcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978944
BIST
16:351.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:3511,2500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:3512,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0142
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:35663,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -4,71
|Açılış
|: 663,54
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EDATA
|11,00
|38.922.866
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.281.391
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.782.823
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.000.824
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.552.882
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.388.883
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,59
|441.800.802
|% -9,81
|
|SEYKM
|16,17
|20.636.750
|% -9,36
|
|GMTAS
|2,20
|3.070.136
|% -5,58
|
|THYAO
|17,37
|2.053.585.876
|% 1,64
|
|GARAN
|11,94
|1.295.800.691
|% -0,91
|
|SISE
|11,16
|1.199.126.278
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,27
|997.404.210
|% 1,10
|
|TSPOR
|9,19
|668.655.838
|% 7,11
|
|ODAS
|1,63
|456.070.903
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,52
|568.786.371
|% -0,85
|
|KRDMD
|8,27
|997.404.210
|% 1,10
|
|THYAO
|17,37
|2.053.585.876
|% 1,64
|
|SISE
|11,16
|1.199.126.278
|% -0,80
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2354
|11,2415
|% -0,09
|
|Euro
|12,6705
|12,6847
|% -0,18
|
|Sterlin
|15,0782
|15,1538
|% -0,01
|
|Frank
|12,0922
|12,1650
|% 0,19
|
|Riyal
|2,9907
|3,0057
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-10,00
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,31
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,47
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-0,42
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:45DEVA
Yüzde 4.25 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 402, 121 adet işlem
-
16:44DURDO
Yüzde 6.94 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 810, 932 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAA, TTKOM
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 53 artarak (% 0.23 ) 1, 545
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, EDATA, IHAAS, KENT, SANFM, DITAS, FRIGO, DOBUR, EGGUB, PRKAB