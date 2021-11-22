***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.11.2021 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırmcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978945
BIST
16:581.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:5811,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0068
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:5812,6658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0419
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:58664,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -4,08
|Açılış
|: 664,17
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:58
|DITAS
|27,72
|39.619.464
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.150.313
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|139.139.557
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.514.391
|% 9,99
|
|BASGZ
|12,57
|456.177.009
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.510.391
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,24
|22.473.949
|% -8,97
|
|IDEAS
|40,68
|24.052.046
|% -8,79
|
|TGSAS
|17,67
|38.452.319
|% -5,76
|
|THYAO
|17,55
|2.191.659.201
|% 2,69
|
|GARAN
|11,99
|1.421.956.493
|% -0,50
|
|SISE
|11,16
|1.249.798.095
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,32
|1.069.794.977
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,29
|745.856.962
|% 8,28
|
|ODAS
|1,63
|468.528.941
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,54
|596.810.188
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.069.794.977
|% 1,71
|
|THYAO
|17,55
|2.191.659.201
|% 2,69
|
|GARAN
|11,99
|1.421.956.493
|% -0,50
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2301
|11,2448
|% -0,06
|
|Euro
|12,6470
|12,6658
|% -0,33
|
|Sterlin
|15,0682
|15,1438
|% -0,08
|
|Frank
|12,0727
|12,1454
|% 0,03
|
|Riyal
|2,9873
|3,0023
|% -0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-16,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,22
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|4,94
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,11
|