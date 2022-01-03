***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 13:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatrımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987945
BIST
15:351.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 51,07
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:3513,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0423
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:3515,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:35769,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,75
|Açılış
|: 769,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:33
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.557.769
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.305.370
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.858.630
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.927.972
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,21
|19.951.797
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|11.985.429
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.192.654
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.403.839.084
|% 2,04
|
|THYAO
|20,96
|1.260.116.984
|% 4,70
|
|EREGL
|28,66
|965.368.329
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,45
|791.051.844
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|759.622.355
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|791.051.844
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|179.538.178
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.403.839.084
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|243.986.554
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|99.288.877
|% 3,47
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2545
|13,2729
|% 0,14
|
|Euro
|15,0376
|15,0828
|% -0,16
|
|Sterlin
|17,6585
|17,7471
|% -1,19
|
|Frank
|14,3084
|14,3946
|% -1,12
|
|Riyal
|3,4826
|3,5001
|% -1,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,20
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|0,57
|