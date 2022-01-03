***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 13:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatrımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987947
BIST
15:351.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 50,69
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:3513,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0423
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:3515,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:35769,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,75
|Açılış
|: 769,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:32
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.572.434
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.305.384
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.858.630
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,39
|50.064.938
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,23
|19.954.868
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,26
|11.997.391
|% -3,21
|
|DURDO
|19,40
|6.194.807
|% -2,66
|
|GARAN
|11,49
|1.406.113.429
|% 1,95
|
|THYAO
|20,98
|1.263.668.262
|% 4,80
|
|EREGL
|28,68
|966.399.594
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|792.114.763
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|760.933.558
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|792.114.763
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.576.492
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.406.113.429
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|244.102.907
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|99.338.882
|% 3,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2277
|13,2509
|% -0,03
|
|Euro
|15,0150
|15,0619
|% -0,29
|
|Sterlin
|17,6528
|17,7413
|% -1,23
|
|Frank
|14,3038
|14,3900
|% -1,15
|
|Riyal
|3,4820
|3,4995
|% -1,07
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.101
|5.235
|-129,06
|
|Yarım
|2.466
|2.532
|-62,43
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,21
|