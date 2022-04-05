***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.04.2022 12:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015806
BIST
13:072.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,59
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:0714,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:0716,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0382
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:07913,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 913,24
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.483.455
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,62
|12.035.046
|% 9,10
|
|IDEAS
|22,74
|30.626.871
|% 8,08
|
|ODAS
|1,92
|618.917.563
|% 7,87
|
|LIDER
|19,22
|543.306.678
|% -6,24
|
|GMTAS
|2,99
|3.271.868
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,38
|2.762.371
|% -4,80
|
|ENSRI
|16,10
|34.799.161
|% -4,00
|
|CEOEM
|12,67
|23.247.406
|% -3,94
|
|THYAO
|34,82
|2.565.651.252
|% 4,06
|
|KRDMD
|15,89
|1.969.590.326
|% 0,25
|
|ASELS
|26,06
|1.924.182.367
|% 2,84
|
|SISE
|16,70
|1.759.822.921
|% 2,64
|
|GARAN
|12,56
|1.751.822.530
|% -0,55
|
|ODAS
|1,92
|618.917.563
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|604.493.667
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,23
|828.597.521
|% 0,48
|
|KARSN
|5,81
|856.843.345
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,78
|1.144.388.234
|% 0,78
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7139
|14,7176
|% 0,27
|
|Euro
|16,1414
|16,1525
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2823
|19,3790
|% 0,42
|
|Frank
|15,8412
|15,9367
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9114
|3,9310
|% 0,23
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-2,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,98
|