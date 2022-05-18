***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.05.2022 11:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Y B FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031086
BIST
12:102.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,47
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.404
En Düşük
2.385
12:1015,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0585
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
12:1016,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0348
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
12:10930,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 930,30
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ORCAY
|21,90
|85.436.697
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.650.659
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.415.452
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.985.724
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,40
|20.002.883
|% 8,53
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,05
|2.346.562
|% -9,38
|
|OYAYO
|8,26
|3.460.845
|% -6,24
|
|MNDRS
|3,39
|14.018.585
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,60
|4.188.025
|% -4,76
|
|THYAO
|41,98
|2.005.963.006
|% -0,24
|
|SISE
|19,98
|782.389.445
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,69
|569.477.614
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,32
|495.885.197
|% 1,41
|
|HEKTS
|25,70
|461.829.629
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,66
|314.851.068
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,32
|495.885.197
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,18
|105.210.221
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,99
|439.775.787
|% 1,78
|
|THYAO
|41,98
|2.005.963.006
|% -0,24
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9507
|15,9606
|% 0,37
|
|Euro
|16,7617
|16,7920
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,6733
|19,7719
|% -0,72
|
|Frank
|15,9211
|16,0170
|% -0,15
|
|Riyal
|4,2361
|4,2573
|% 0,19
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,39
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25EUHOL
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 318, 059 adet işlem
-
12:24HEKTS
Yüzde 4.38 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 644, 706 adet işlem
-
12:23DERIM
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 377 adet işlem
-
12:22DNISI
Yüzde 6.89 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 056 adet işlem
-
12:21XU100
Endeks 2, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 10, 865.00 milyon TL de