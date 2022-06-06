***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.06.2022 23:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035061
BIST
10:252.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,74
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2516,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1540
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2256
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9671
En Düşük
17,7366
10:25991,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,03
|Açılış
|: 991,78
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MARTI
|1,36
|588.459
|% 36,00
|
|KRSTL
|8,10
|12.046.332
|% 8,87
|
|RYSAS
|8,89
|17.789.261
|% 7,76
|
|TMSN
|29,46
|91.877.137
|% 6,58
|
|TETMT
|273,00
|13.869.410
|% 6,43
|
|MZHLD
|71,95
|6.105.606
|% -9,95
|
|TOASO
|73,95
|477.218.245
|% -6,10
|
|TEZOL
|17,33
|1.075.036
|% -4,83
|
|RODRG
|16,21
|700.906
|% -4,08
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|THYAO
|48,34
|792.500.172
|% 1,00
|
|SASA
|45,32
|479.844.404
|% 2,35
|
|TOASO
|73,95
|477.218.245
|% -6,10
|
|SAHOL
|21,24
|376.369.471
|% 1,43
|
|SISE
|22,10
|359.033.072
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,31
|63.710.712
|% 0,77
|
|TSKB
|2,41
|109.809.013
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,88
|130.048.660
|% 0,35
|
|KARSN
|7,40
|248.287.688
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,17
|119.377.104
|% -0,48
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7176
|16,7231
|% 0,90
|
|Euro
|17,9271
|17,9650
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,7969
|20,9012
|% 0,53
|
|Frank
|17,1109
|17,2140
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4431
|4,4654
|% 0,93
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|4,23
|
|Altın Gr.
|992
|992
|10,95
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,49
|