***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.06.2022 23:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035059
BIST
14:102.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,52
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:1016,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1889
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7623
En Düşük
16,5644
14:1017,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2235
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:10996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,74
|Açılış
|: 996,49
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MARTI
|1,41
|35.047.771
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.376
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.459.813
|% 9,94
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|QUAGR
|29,34
|78.262.721
|% 8,67
|
|TOASO
|74,05
|1.189.453.642
|% -5,97
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,91
|39.621.826
|% -4,56
|
|DOKTA
|25,32
|1.492.433
|% -3,58
|
|PINSU
|5,14
|34.156.502
|% -3,56
|
|THYAO
|48,20
|2.300.238.848
|% 0,71
|
|SASA
|44,68
|1.748.382.701
|% 0,90
|
|SAHOL
|21,30
|1.206.324.440
|% 1,72
|
|TOASO
|74,05
|1.189.453.642
|% -5,97
|
|KARSN
|7,34
|1.170.318.383
|% 1,24
|
|ODAS
|3,05
|689.905.445
|% 1,67
|
|KARSN
|7,34
|1.170.318.383
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|403.116.368
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|616.539.432
|% -1,20
|
|TSKB
|2,42
|280.711.350
|% 3,86
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7483
|16,7527
|% 1,08
|
|Euro
|17,9245
|17,9645
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,8643
|20,9689
|% 0,85
|
|Frank
|17,0760
|17,1789
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4513
|4,4737
|% 1,12
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,97
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23TOASO
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 179, 372 adet işlem
-
14:21KUYAS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 649, 542 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 2, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 23, 221.00 milyon TL de
-
14:19TOASO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 74.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 875 adet işlem
-
14:18DOKTA
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 637 adet işlem