***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2022 18:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037514
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0393
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2828
En Düşük
17,1975
18:0518,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
18,0029
18:051.017,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.017,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2672
|17,2770
|% 0,23
|
|Euro
|18,0406
|18,0870
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,9202
|21,0251
|% 0,08
|
|Frank
|17,2857
|17,3899
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5897
|4,6127
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.738
|6.867
|-4,00
|
|Yarım
|3.308
|3.359
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem