***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2022 14:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064489
BIST
15:413.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -10,65
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:4118,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:4118,2096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:41987,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,18
|Açılış
|: 987,19
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ULUSE
|118,80
|18.629.576
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.471.972
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|54.882.552
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.446.463
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.570.389
|% 9,74
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.937.287
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|203.192.954
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|811.180.939
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.650.767
|% -9,82
|
|THYAO
|70,30
|3.856.166.175
|% -2,97
|
|ASELS
|32,24
|3.210.145.934
|% 4,81
|
|VAKBN
|8,17
|2.344.220.089
|% -3,08
|
|GARAN
|19,55
|2.038.546.522
|% -2,93
|
|HALKB
|8,21
|1.913.227.320
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,88
|1.181.963.719
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,17
|2.344.220.089
|% -3,08
|
|YKBNK
|7,12
|1.849.430.375
|% -0,56
|
|ZOREN
|3,95
|946.684.528
|% 9,72
|
|SKBNK
|3,12
|811.180.939
|% -9,83
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3261
|18,3329
|% 0,08
|
|Euro
|18,2006
|18,2087
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,7210
|20,8250
|% -0,26
|
|Frank
|18,9301
|19,0442
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8565
|4,8809
|% 0,09
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,65
|
|Altın Gr.
|987
|987
|7,33
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.697
|6.781
|6,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,99
|91,99
|1,37
|