***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.11.2022 17:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079573
BIST
17:594.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -9,76
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
17:5918,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:5919,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2710
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:591.050,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.050,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKENR
|4,40
|90.286.807
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|149.910.326
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.146.326
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|202.328.786
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|366.868.508
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|22.232.229
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,53
|264.710.238
|% -9,97
|
|GLBMD
|10,96
|52.194.856
|% -9,87
|
|TURGG
|266,50
|39.591.485
|% -8,23
|
|IZFAS
|5,35
|16.065.732
|% -6,30
|
|THYAO
|111,90
|8.899.911.923
|% -1,32
|
|EREGL
|36,50
|6.620.812.211
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.081.407.336
|% 2,16
|
|PETKM
|14,26
|3.999.458.487
|% -1,52
|
|EKGYO
|5,30
|3.607.247.582
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.607.247.582
|% -1,49
|
|ODAS
|10,76
|3.449.856.710
|% 7,82
|
|YKBNK
|9,66
|3.080.182.108
|% -1,13
|
|SKBNK
|2,17
|641.312.439
|% -2,69
|
|PETKM
|14,26
|3.999.458.487
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5368
|18,5419
|% 0,28
|
|Euro
|19,1007
|19,1228
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,7090
|21,8179
|% 0,54
|
|Frank
|19,4427
|19,5598
|% 1,94
|
|Riyal
|4,9144
|4,9391
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.913
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.357
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,38
|96,38
|2,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem