***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.01.2023 13:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092072
BIST
14:335.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 126,49
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:3318,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:3320,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:331.099,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.099,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TUREX
|33,00
|142.870.050
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.352.963
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|594.629.391
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.099.014
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|230.198.469
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,14
|5.167.883.616
|% 2,13
|
|THYAO
|144,90
|4.564.755.405
|% 2,84
|
|EKGYO
|9,18
|3.812.790.648
|% 5,15
|
|ASELS
|63,55
|3.349.510.498
|% 2,25
|
|TCELL
|40,22
|3.278.814.328
|% 6,18
|
|EKGYO
|9,18
|3.812.790.648
|% 5,15
|
|DOHOL
|11,02
|1.797.073.964
|% 4,16
|
|YKBNK
|12,03
|1.988.506.825
|% 1,86
|
|ISCTR
|13,15
|1.992.349.918
|% 2,98
|
|AKFGY
|5,65
|739.012.954
|% 7,01
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7284
|% 0,14
|
|Euro
|19,9977
|20,0411
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4991
|22,6119
|% -0,18
|
|Frank
|20,1836
|20,3051
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,10
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:33
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14:47ALCAR
Yüzde 5.58 oranında artışla 730.00 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 047 adet işlem
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14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 3 artarak (% 2.39 ) 4, 977
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14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, CMBTN, BFREN, MEPET, KONYA, EGEEN, ULUSE, SAMAT, POLTK, BEYAZ
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14:46
YYAPI, GARFA, EYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:46
RYGYO, BRKVY, PRDGS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında