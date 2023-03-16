***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.03.2023 11:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125451
BIST
13:055.213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 91,14
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0519,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0520,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:051.173,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.174,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MARKA
|11,77
|13.167.620
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.046.472
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|307.168.949
|% 9,97
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|ULUUN
|29,32
|112.031.446
|% 8,11
|
|MMCAS
|4,18
|404.482
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,38
|20.765.654
|% -7,03
|
|PENTA
|24,10
|355.559.446
|% -5,71
|
|RODRG
|67,20
|21.004.526
|% -4,00
|
|TLMAN
|57,70
|12.524.414
|% -3,19
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|THYAO
|132,90
|1.430.767.120
|% 1,53
|
|YKBNK
|11,34
|1.127.962.094
|% 1,98
|
|TUPRS
|567,50
|1.102.398.996
|% 0,11
|
|OYAKC
|42,02
|1.015.398.628
|% 1,55
|
|YKBNK
|11,34
|1.127.962.094
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|488.497.337
|% 0,97
|
|ASTOR
|58,05
|2.767.916.484
|% 8,20
|
|ADESE
|1,56
|75.071.836
|% 1,96
|
|ODAS
|7,27
|234.546.024
|% 1,68
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9968
|19,0017
|% 0,05
|
|Euro
|20,1848
|20,1966
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,8729
|22,9876
|% 0,20
|
|Frank
|20,4072
|20,5301
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0431
|5,0684
|% 0,04
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.907
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.895
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|