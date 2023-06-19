***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.06.2023 17:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırmcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159948
BIST
16:595.374
En Düşük
|Değişim
|: -1,86%
|| -101,94
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5923,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5925,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0750
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:591.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.490.874
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.140.714
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.415.786
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.605.711
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|52.542.966
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,25
|49.281.054
|% -7,14
|
|KRVGD
|17,04
|40.066.127
|% -6,89
|
|THYAO
|176,20
|5.501.971.447
|% -2,49
|
|AKBNK
|19,05
|3.481.329.499
|% 0,85
|
|ASTOR
|56,05
|3.020.474.848
|% 3,80
|
|YKBNK
|12,61
|2.820.959.433
|% -1,48
|
|ISCTR
|13,35
|2.123.014.448
|% -0,52
|
|YKBNK
|12,61
|2.820.959.433
|% -1,48
|
|AKBNK
|19,05
|3.481.329.499
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,35
|2.123.014.448
|% -0,52
|
|ODAS
|6,80
|871.416.918
|% 4,29
|
|ADESE
|1,46
|181.215.384
|% -1,35
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6025
|23,6097
|% -0,02
|
|Euro
|25,7694
|25,7814
|% -0,22
|
|Sterlin
|30,1190
|30,2700
|% -0,20
|
|Frank
|26,2203
|26,3782
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2757
|6,3072
|% -0,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|