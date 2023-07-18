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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

18.07.2023 11:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172923


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YEOTK 119,90 366.800.897 % 10,00  
LINK 69,85 40.992.577 % 10,00  
RYSAS 27,94 35.417.815 % 10,00  
OBASE 21,14 21.971.560 % 9,99  
PASEU 49,98 972.186.801 % 9,99  
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14:35 Alış Satış %  
Dolar 26,9297 27,0085 % 2,56  
Euro 30,2865 30,3944 % 2,73  
Sterlin 35,1899 35,3664 % 2,54  
Frank 31,2689 31,4572 % 2,57  
Riyal 7,1611 7,1971 % 2,31  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.963 7,56  
Altın Gr. 1.703 1.703 48,42  
Cumhuriyet 11.426 11.599 372,00  
Tam 11.045 11.273 322,00  
Yarım 5.522 5.662 161,00  
Çeyrek 2.770 2.831 81,00  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 0,03  
Gümüş Gr. 21,57 21,59 0,55  
B. Petrol 78,83 78,83 0,32  
Seans Raporu 14:35
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