***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.10.2023 07:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207006
BIST
'
11:587.980
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,40
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
11:5827,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0796
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
11:5829,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
11:581.722,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.722,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AVTUR
|7,70
|6.758.243
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|65.876.194
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.246.537
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|35.912.006
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.706.392
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.210.746.631
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,40
|1.659.705.959
|% 3,61
|
|TUPRS
|140,50
|1.563.253.043
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,70
|1.228.791.235
|% 2,28
|
|PETKM
|22,40
|1.122.245.540
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,50
|967.807.607
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|638.325.087
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|180.365.824
|% 5,68
|
|ODAS
|12,56
|751.237.815
|% -0,32
|
|YKBNK
|18,80
|1.050.246.054
|% 0,59
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9110
|27,9144
|% 0,29
|
|Euro
|29,4505
|29,4645
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8269
|33,9965
|% -0,14
|
|Frank
|30,7988
|30,9844
|% 0,10
|
|Riyal
|7,4188
|7,4561
|% 0,37
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|5,89
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.693
|-15,00
|
|Yarım
|5.822
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,41
|89,41
|-0,24
|