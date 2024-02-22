***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.02.2024 15:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251311
BIST
'
15:219.302
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -9,75
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.293
En Yüksek
9.406
15:2130,9356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0689
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
15:2133,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1642
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
15:212.021,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,60
|Açılış
|: 2.021,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler15:20
|MNDTR
|7,59
|92.823.689
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|162.118.923
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|112.640.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.260.499
|% 10,00
|
|YONGA
|77,00
|3.835.286
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|55.768.812
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|42.333.172
|% -9,96
|
|BAYRK
|42,78
|217.784.234
|% -6,63
|
|EUYO
|13,89
|17.738.360
|% -5,77
|
|KERVN
|1,45
|7.361.177
|% -5,23
|
|THYAO
|283,50
|9.017.417.150
|% 1,52
|
|EREGL
|48,06
|4.819.606.059
|% -1,19
|
|KONTR
|302,25
|4.321.611.650
|% 3,60
|
|MIATK
|72,60
|4.289.764.192
|% 0,07
|
|REEDR
|55,25
|4.267.684.540
|% 6,87
|
|ZOREN
|6,03
|1.190.961.793
|% 0,17
|
|EKGYO
|11,05
|1.737.921.495
|% 1,10
|
|ISCTR
|28,32
|4.137.841.979
|% -1,12
|
|YKBNK
|23,84
|3.076.516.521
|% -2,21
|
|PETKM
|25,26
|2.896.847.919
|% -0,16
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9893
|30,9942
|% -0,03
|
|Euro
|33,6905
|33,7280
|% 0,46
|
|Sterlin
|39,1641
|39,3605
|% 0,29
|
|Frank
|35,1629
|35,3747
|% 0,17
|
|Riyal
|8,2387
|8,2800
|% -0,05
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|898,18
|899,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,58
|968,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,86
|82,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,91
|2.029,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35BAYRK
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 983, 440 adet işlem
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 83 kaybederek (% -0.20 ) 9, 886
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15:34
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MNDTR, FONET
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15:34XU100
Endeks 9, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 94, 596.00 milyon TL de
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15:34DOFER
Yüzde 4.18 oranında artışla 48.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 249 adet işlem