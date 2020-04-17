***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi20.12.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu görev taksimi ile Raif Ali Dinçkök Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenmiş olup bunun haricinde herhangi bir yetki devri sözkonusu değildirİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı12Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİç kontrol mekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıRaif Ali Dinçkökİcra başkanı / genel müdürün adıCengiz TaşYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801613Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kadın İstihdamı ve Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği PolitikasıKadın üyelerin sayısı ve oranı4 Adet ve %44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839113BIST