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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

17.04.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
20.12.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu görev taksimi ile Raif Ali Dinçkök Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenmiş olup bunun haricinde herhangi bir yetki devri sözkonusu değildir
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
12
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç kontrol mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Raif Ali Dinçkök
İcra başkanı / genel müdürün adı
Cengiz Taş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801613
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kadın İstihdamı ve Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 Adet ve %44



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839113


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Yarım 1.207 1.238 -25,90  
Çeyrek 605 619 -12,90  
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