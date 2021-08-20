***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 12:04
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde,
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Aydın Fethi Baytan grup şirketlerinden birine görev değişikliği sebebiyle şirketimizden ayrılmıştır.
Kurumsal Gelişim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Yarem Başak Çimen'in İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü pozisyonuna vekalet etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959623
BIST
13:041.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 1.440
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler13:04
|AGYO
|4,52
|180.744.205
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|237.077
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|2.078.403
|% 9,95
|
|MERIT
|17,00
|331.372
|% 7,94
|
|KONYA
|886,80
|34.560.832
|% 7,30
|
|SELVA
|8,09
|62.510.940
|% -8,17
|
|DMSAS
|7,56
|137.217.598
|% -5,97
|
|FONET
|14,85
|11.149.991
|% -5,29
|
|RYGYO
|4,64
|8.682.236
|% -5,11
|
|KSTUR
|189,10
|59.894
|% -4,97
|
|GARAN
|9,31
|470.395.842
|% 0,22
|
|EREGL
|18,46
|311.959.103
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,59
|252.833.424
|% -1,17
|
|KOZAA
|15,19
|241.994.408
|% 3,33
|
|KOZAL
|106,10
|220.957.365
|% 0,38
|
|ODAS
|1,40
|85.994.394
|% -2,10
|
|GARAN
|9,31
|470.395.842
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,85
|87.808.773
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|104.144.270
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.744.205
|% 9,98
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5388
|8,5404
|% 0,39
|
|Euro
|9,9729
|9,9766
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,5918
|11,6499
|% 0,43
|
|Frank
|9,2701
|9,3259
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,56
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,01
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,39
|