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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2021 12:04



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde,
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Aydın Fethi Baytan grup şirketlerinden birine görev değişikliği sebebiyle şirketimizden ayrılmıştır. 
Kurumsal Gelişim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Yarem Başak Çimen'in İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü pozisyonuna vekalet etmesine karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
 
              
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959623


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