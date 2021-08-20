***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde,İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Aydın Fethi Baytan grup şirketlerinden birine görev değişikliği sebebiyle şirketimizden ayrılmıştır.Kurumsal Gelişim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Yarem Başak Çimen'in İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü pozisyonuna vekalet etmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959623BIST