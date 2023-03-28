***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklama ile duyurduğumuz Teknik İplik yatırımının bir kısmını barındıracak şekilde alınan yeni yatırım statüsündeki yatırım teşvik belgesi resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu belge kapsamında 311 Milyon TL yatırım tutarı için, vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128790BIST