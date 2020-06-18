***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 17:48
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'muzun 18.06.2020 tarihli toplantısında alınan 459 no'lu karar çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza, Maslak 34398, Sarıyer – İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851852
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4993
|8,5419
|% -0,80
|
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,42
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|0,40
|
|Tam
|2.537
|2.552
|0,40
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,67
|
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