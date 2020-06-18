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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.06.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

  Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'muzun 18.06.2020 tarihli toplantısında alınan 459 no'lu karar çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza, Maslak 34398, Sarıyer – İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı  "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851852


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Sterlin 8,4993 8,5419 % -0,80  
Frank 7,1814 7,2247 % -0,06  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -3,42  
Altın Gr. 380 380 -0,09  
Cumhuriyet 2.472 2.487 0,40  
Tam 2.537 2.552 0,40  
Yarım 1.236 1.247 0,10  
Çeyrek 620 624 0,10  
Gümüş.Ons 17,37 17,40 -0,12  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 -0,03  
B. Petrol 41,38 41,38 0,67  
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