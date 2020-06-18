***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'muzun 18.06.2020 tarihli toplantısında alınan 459 no'lu karar çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza, Maslak 34398, Sarıyer – İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851852BIST