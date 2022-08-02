***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.08.2022 14:33
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.07.2022
Tescil Tarihi
02.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.08.2022 - 10630
Açıklamalar
2022 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited Şirketi'nin bir üyesi)'nin seçimine ilişkin Genel Kurul kararı 2 Ağustos 2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051009
BIST
14:302.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,96
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3017,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3018,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:301.027,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.026,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.130.152
|% 9,98
|
|KLRHO
|19,74
|29.871.239
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.086.018
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.982.274
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,77
|15.786.052
|% -8,33
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|LIDFA
|7,56
|22.464.978
|% -8,25
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|51,95
|2.781.490.840
|% 0,87
|
|SASA
|49,04
|2.076.589.849
|% 5,46
|
|SISE
|22,92
|1.549.027.515
|% -0,78
|
|EREGL
|27,96
|926.309.949
|% -0,29
|
|ODAS
|4,07
|679.414.621
|% 4,63
|
|TSKB
|2,63
|614.667.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|584.338.923
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|679.414.621
|% 4,63
|
|YKBNK
|4,83
|635.918.490
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|221.429.615
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9600
|% 0,41
|
|Euro
|18,3723
|18,3899
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8710
|21,9807
|% 0,02
|
|Frank
|18,7861
|18,8993
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.858
|6.905
|22,00
|
|Yarım
|3.341
|3.376
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,08
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43SASA
Yüzde 5.68 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 904, 126 adet işlem
-
14:42SASA
Yüzde 5.63 oranında artışla 49.12 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 858, 409 adet işlem
-
14:41ODAS
Yüzde 4.11 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 043, 963 adet işlem
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, SISE, HALKB
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 56 artarak (% 0.41 ) 2, 355