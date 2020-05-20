***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.846.833.556 1.155.422.198Satışların Maliyeti11 -1.548.287.888 -892.164.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)298.545.668 263.257.353BRÜT KAR (ZARAR)298.545.668 263.257.353Genel Yönetim Giderleri-25.360.897 -23.268.831Pazarlama Giderleri-674.548 -663.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler466.058 1.502.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.320.013 -2.641.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)267.656.268 238.186.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.548 412.453TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-5.256.628 -81.854FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)262.472.188 238.516.990Finansman Gelirleri12 99.858.231 109.700.871Finansman Giderleri13 -272.979.770 -258.618.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.350.649 89.599.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.855.211 18.440.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.092.100 -5.921.463Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 23.947.311 24.361.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.205.860 108.039.568DÖNEM KARI (ZARARI)107.205.860 108.039.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10 32.814.909 57.122.238Ana Ortaklık Payları15 74.390.951 50.917.330Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.021.005 93.902.251Dönem Karı (Zararı)107.205.860 108.039.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.205.860 108.039.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler215.114.920 450.537.614Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.068.725 112.652.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.905.157 400.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.905.157 400.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.838.117 175.560.557Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -70.880.689 -31.175.757Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 126.718.806 206.736.314Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler53.699.922 185.103.515Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.530.758 -4.739.664Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.530.758 -4.739.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.855.211 -18.440.128Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.548 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-72.548 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.456.273 -259.065.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-183.602.316 -104.380.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.934.143 160.492.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-203.536.459 -264.873.385Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.811.376 -79.674.042İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.481.566 -91.429.543İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-329.810 11.755.501Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler83.699.257 -79.621.576Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.804.161 -6.257.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.418.469 -241.319.110İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.237.922 -204.307.813İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.180.547 -37.011.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.460.513 251.670.813İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-272.784 -4.676.126İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.187.729 256.346.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.104.367 515.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)28.104.367 515.831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları256.864.507 299.511.223Ödenen Faiz-126.718.806 -154.107.628Alınan Faiz70.880.689 31.175.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-222.676 -378.426Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.782.709 -82.298.675YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.135.964 -3.467.817Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri199.224 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri199.224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.043.179 -3.467.817Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -80.023.979 -3.203.666Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.200 -264.151Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-43.292.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.769.364 -26.997.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.382.132.952 404.938.794Kredilerden Nakit Girişleri19 1.382.132.952 404.938.794Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.216.491.132 -416.777.386Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -1.216.491.132 -416.777.386Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.197.594Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-10.674.862 -15.159.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)187.654.405 63.436.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)187.654.405 63.436.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.471.803 53.026.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ309.126.208 116.463.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri309.157.528 121.503.123Ticari Alacaklar2.116.476.956 1.932.874.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 189.266.463 209.200.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.927.210.493 1.723.674.034Diğer Alacaklar156.474.934 143.595.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 14.257.465 3.775.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar142.217.469 139.819.625Türev Araçlar26.061.242 4.387.466Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26.061.242 4.387.466Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar200.376.066 284.075.323Peşin Ödenmiş Giderler83.661.745 68.121.888İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler83.661.745 68.121.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37.812.333 39.110.786Diğer Dönen Varlıklar65.346.264 90.292.154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar65.346.264 90.292.154ARA TOPLAM2.995.367.068 2.683.960.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.995.367.068 2.683.960.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar5.028.142 7.096.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.028.142 7.096.176Maddi Duran Varlıklar7 5.666.844.809 5.499.257.130Arazi ve Arsalar91.811.806 90.951.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.058.391 5.660.819Binalar87.719.814 85.416.227Tesis, Makine ve Cihazlar5.171.808.100 5.097.623.928Taşıtlar4.619.121 4.287.511Mobilya ve Demirbaşlar1.082.369 1.653.326Özel Maliyetler21.672.145 21.685.045Yapılmakta Olan Yatırımlar253.630.331 160.937.044Diğer Maddi Duran Varlıklar28.442.732 31.041.454Kullanım Hakkı Varlıkları8 55.236.422 48.706.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.445.526 99.461.368Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.445.526 99.461.368Peşin Ödenmiş Giderler2.986.950 6.722.646İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.986.950 6.722.646Ertelenmiş Vergi Varlığı14 95.665.779 155.505.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.932.620.036 5.817.161.144TOPLAM VARLIKLAR8.927.987.104 8.501.122.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar868.602.819 797.278.455İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.443.681 4.232.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.443.681 4.232.174İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar864.159.138 793.046.281Banka Kredileri6 854.779.753 785.721.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.379.385 7.324.403Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.336.833.352 1.209.694.952İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.336.833.352 1.209.694.952Banka Kredileri6 1.333.696.666 1.206.661.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.136.686 3.033.070Diğer Finansal Yükümlülükler171.160.435 79.680.483Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 171.160.435 79.680.483Ticari Borçlar636.966.608 599.548.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 19.415.048 17.177.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 617.551.560 582.371.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.063.983 8.800.399Diğer Borçlar29.831.333 36.700.505İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 272.784İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.831.333 36.427.721Türev Araçlar57.171.923 33.642.251Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar57.171.923 33.642.251Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü185.124.985 167.942.891Kısa Vadeli Karşılıklar5.454.924 5.136.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar880.636 777.554Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.574.288 4.358.972Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.665.386 5.985.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.665.386 5.985.809ARA TOPLAM3.308.875.748 2.944.410.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.308.875.748 2.944.410.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.127.799.042 1.168.440.696İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.127.799.042 1.168.440.696Banka Kredileri6 1.087.876.700 1.133.695.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 39.922.342 34.745.275Diğer Finansal Yükümlülükler0 8.361.393Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 0 8.361.393Diğer Borçlar38.010.000 39.601.341İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38.010.000 39.601.341Uzun Vadeli Karşılıklar6.464.634 4.715.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.464.634 4.715.939Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 473.612.624 516.631.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.645.886.300 1.737.750.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.954.762.048 4.682.161.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.611.894.296 3.490.445.114Ödenmiş Sermaye10 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 247.403.635 247.403.635Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.250.136.917 2.263.711.269Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.250.136.917 2.263.711.269Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.249.343.441 2.262.917.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)793.476 793.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)281.678.665 234.620.434Yabancı Para Çevrim Farkları303.976.126 248.243.241Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.297.461 -13.622.807Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.742.954 64.980.588Yasal Yedekler10 68.742.954 64.980.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.372.056 -262.622.830Net Dönem Karı veya Zararı74.390.951 329.182.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 361.330.760 328.515.851TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.973.225.056 3.818.960.965TOPLAM KAYNAKLAR8.927.987.104 8.501.122.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)166.266.287 -4.851.048 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)166.266.287 -4.851.048 50.917.330 212.332.569 57.122.221 269.454.790Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 821.844.347 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 211.992.352 -8.369.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -154.402.401 50.917.330 0 1.848.433.588 238.973.338 2.087.406.926Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.574.352 3.762.366 338.994.886 -329.182.900 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.732.885 -8.674.654 74.390.951 121.449.182 32.814.909 154.264.091Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları