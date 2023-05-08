***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji'nin 2023 yılına ilişkin beklentilerini içeren sunum ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148293BIST