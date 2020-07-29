***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurulu tescil hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Tarihi 16.07.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK/BEYKOZ/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 2019 yılı hesap dönemi karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi11 - 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi13 - Görüşler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksa Enerji 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı YK Kararı.pdf - İlan MetniEK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 22.06.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Aksa Enerji 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin detaylı sonuçlar, hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ekte paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN LİSTESİ-16072020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurulu 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863508BIST