***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BildirimiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki mali tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 17/02/2021 tarihinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na (SPK) göre düzenlenmemiştir. Bağlı ortaklıklarımıza ait gelir ve gider kalemleri bu tablo içerisine dahil edilmediği için önümüzdeki günlerde açıklanacak konsolide mali tablonun ekteki mali tablo ile farklılıklar göstermesi beklenmeli ve ekteki mali tablo, SPK Mevzuatına göre açıklanacak konsolide finansal tablolarımızın öngörülmesinde kullanılmamalıdır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910640BIST