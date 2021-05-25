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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

25.05.2021 16:58



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/05/2021
İhale Sonucu
OLUMLU
İhale Bedeli
22,3 kuruş/kW saat
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimiz Kırşehir - 2 (10 MW) ihalesi için 22,3 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937864


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TRILC 47,18 291.869.161 % 9,98  
BURVA 28,88 27.362.403 % 9,98  
ESCOM 6,51 30.069.020 % 9,97  
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Altın Gr. 516 516 8,48  
Cumhuriyet 3.394 3.445 42,00  
Tam 3.378 3.465 45,61  
Yarım 1.633 1.676 22,06  
Çeyrek 819 838 11,03  
Gümüş.Ons 27,92 27,95 0,16  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 0,12  
B. Petrol 68,55 68,55 0,16  
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