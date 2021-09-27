***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2021 11:47
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965306
BIST
17:401.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:408,8293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:4010,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0985
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:40497,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,93
|Açılış
|: 497,12
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.427.032
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.925
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|65.351.645
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.718.040
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,74
|21.919.346
|% -7,46
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,76
|193.230.859
|% -6,47
|
|VBTYZ
|18,76
|47.520.183
|% -6,29
|
|GARAN
|8,93
|1.260.549.866
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.093.659.842
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,60
|552.633.995
|% -0,11
|
|TUPRS
|111,90
|525.489.452
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,34
|469.604.748
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|469.604.748
|% 0,86
|
|GARAN
|8,93
|1.260.549.866
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,78
|177.410.039
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.093.659.842
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|438.244.564
|% 1,92
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8224
|8,8293
|% -0,41
|
|Euro
|10,3059
|10,3350
|% -0,94
|
|Sterlin
|12,0769
|12,1374
|% -0,08
|
|Frank
|9,5043
|9,5615
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3461
|2,3579
|% -0,44
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,50
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|1,58
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52DOGUB
Yüzde 8.06 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 022, 028 adet işlem
-
17:50BURCE
Yüzde 6.02 oranında artışla 23.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 615 adet işlem
-
17:49ASUZU
Yüzde 7.06 oranında artışla 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 939 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, HALKB
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 74 artarak (% 0.47 ) 1, 220